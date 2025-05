Chaos und Randale in Gärtnerei im Schwarzwald

Unbekannte dringen in eine Gärtnerei in Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein und zerstören zahlreiche Pflanzen. Es gibt Zeugenhinweise.











Unbekannte haben in einer Gärtnerei in Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) randaliert und Chaos hinterlassen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen Betrag in bis zu fünfstelliger Höhe, wie die Polizei mitteilte. Die Unbekannten hätten zahlreiche Pflanzen zerstört, umgeschmissen und herumgeworfen.