Stierlauf in Pamplona: Video zeigt riskantes Gedränge

Beim Stierlauf in Pamplona kam es erneut zu Verletzungen – trotz wachsender Kritik an dem umstrittenen Spektakel. Tierschützer fordern seit Jahren ein Ende der Tradition.











Beim zweiten Stierlauf des Sanfermín-Festes in der nordspanischen Stadt Pamplona ist es am Dienstag zu mehreren Verletzungen gekommen. Ein 38-jähriger Läufer wurde durch einen Hornstoß in der Achselhöhle verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sieben weitere Männer erlitten Prellungen und Quetschungen.