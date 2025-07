Mitten in Köln wird ein gewöhnliches Basketballspiel zur Sensation: NBA-Legende Shaquille O’Neal mischt spontan ein Streetball-Game am Rheinufer auf – zur Überraschung aller Anwesenden.











Dass Shaquille O’Neal für Überraschungen gut ist, hat der ehemalige NBA-Star schon oft bewiesen. Doch was sich am Wochenende in Köln abspielte, dürfte selbst eingefleischte Fans überrascht haben: Der 2,16 Meter große Basketball-Gigant mischte kurzerhand ein spontanes Streetball-Spiel am Rheinufer auf – sehr zur Freude der anwesenden Spieler und Zuschauer.