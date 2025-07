Ein überhitzter Wagen, zwei eingeschlossene Kinder, 47 Grad Celsius – in Georgia rettete die Polizei zwei Kleinkinder aus einem Fahrzeug, das sich in der Sonne aufgeheizt hatte. Ein Video zeigt den dramatischen Moment.

Im US-Bundesstaat Georgia kam es zu einem dramatischen Polizeieinsatz: Zwei Kinder wurden aus einem überhitzten Auto befreit, nachdem Passanten die Beamten alarmiert hatten. Die Außentemperatur lag bei 31 Grad Celsius – im Inneren des Fahrzeugs jedoch herrschten laut Polizei 47 Grad. Wie gefährlich diese Hitze werden kann, zeigt ein vom Polizeirevier veröffentlichtes Bodycam-Video: Ein Beamter schlägt mit einem Werkzeug die Fahrerseitenscheibe ein, öffnet die Tür und befreit die Kinder vom Rücksitz.

Ein weiteres Überwachungsvideo zeigt, dass die Kinder mindestens 41 Minuten lang in dem Auto eingeschlossen waren. Die Kinder wurden nach der Befreiung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vater wurde festgenommen und wegen Kindeswohlgefährdung angeklagt.

Der Fall unterstreicht, wie schnell sich Fahrzeuge im Sommer in lebensbedrohliche Hitzefallen verwandeln können. Laut dem ADAC steigen die Temperaturen in einem geparkten Auto bei direkter Sonneneinstrahlung schon nach zehn Minuten über die menschliche Körpertemperatur – selbst bei moderaten Außentemperaturen von etwa 28 Grad. Bereits nach 30 Minuten können im Innenraum über 45 Grad erreicht werden. Dabei hilft es kaum, die Fenster einen Spalt offen zu lassen: Die Hitze staut sich dennoch und kann für Kinder, Tiere oder auch Erwachsene schnell zur tödlichen Gefahr werden. In Niedersachsen wurden jüngst drei Kinder versehentlich in einem heißen Auto eingeschlossen und von der Feuerwehr befreit.

Experten warnen deshalb eindringlich davor, Kinder oder Tiere auch nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt im Auto zu lassen. Denn auch wenige Minuten können im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden.