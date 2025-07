In einem Fitnessstudio in Florida hat ein 25-jähriger Mann für einen bizarren Vorfall gesorgt: Er legte mutmaßlich ein Feuer in der Umkleidekabine, kletterte nackt in die Decke – und versteckte sich anschließend im Solarium.











Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 22 Uhr, kurz nach Schließung des Studios im US-amerikanischen Fort Myers (Florida). Der 25-jährige Henrry Antunez Avarado hatte sich US-amerikanischen Medienberichten zufolge geweigert, das Fitnessstudio der Kette Planet Fitness zu verlassen. Stattdessen entkleidete er sich, drang in die Frauenduschen ein und kletterte von dort aus in die Zwischendecke.