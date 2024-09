Globaler Wettbewerb: Bericht sieht großen Nachholbedarf im EU-Tech-Sektor

1 Der ehemalige italienische Ministerpräsident stellte in Brüssel seinen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU vor. (Archivbild) Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Die Wirtschaft in Europa steht angesichts von Krisen und zunehmender Konkurrenz unter Druck. Ein Bericht des ehemaligen italienischen Regierungschefs Mario Draghi zeigt Schwächen auf.











Brüssel - Im Konkurrenzkampf mit Firmen aus Nordamerika und Asien muss die europäische Wirtschaft nach Ansicht des ehemaligen italienischen Regierungschefs Mario Draghi deutlich innovativer werden. Europa stecke in einer statischen Industriestruktur fest, schreibt der 77-Jährige in einem von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen Bericht. Es tauchten nur wenige neue Unternehmen auf, die die bestehenden Industrien veränderten oder neue Wachstumsmotoren entwickelten.