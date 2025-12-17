Globaler und exklusiver Deal: Oscar-Verleihung wird ab 2029 bei YouTube gezeigt

Das Ende einer Ära: Die Academy Awards ziehen 2029 vom linearen Fernsehen zu YouTube um. Der globale Exklusiv-Deal bringt die Gala kostenlos ins Netz, bedeutet aber das voraussichtliche Aus für klassische TV-Übertragungen auf Sendern wie ProSieben.
Die Oscars ziehen um: Wie die Academy of Motions Arts and Sciences am Mittwoch verkündet hat, wird die Preisverleihung ab 2029 exklusiv bei YouTube gestreamt. Die Google-Tochter erhält demnach die Rechte für die weltweite Übertragung der Academy Awards, beginnend mit der 101. Verleihung.