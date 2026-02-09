Unternehmen bedrohen die Natur - deren Probleme wiederum schlagen immer stärker auf die Wirtschaft zurück, warnt ein Bericht. Er nennt zentrale Maßnahmen für einen Weg zu beiderseitigem Nutzen.
Manchester - Der Verlust biologischer Vielfalt zählt einem Weltbericht zufolge zu den größten Bedrohungen für die Wirtschaft. Jedes einzelne Unternehmen sei von ihr abhängig, direkt oder indirekt, wird in dem in Manchester vom Weltbiodiversitätsrat (IPBES) vorgestellten Bewertungsbericht betont. Zugleich habe jedes Unternehmen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt.