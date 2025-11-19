Globale Verschuldung: Die große Schuldensause

Die Staaten machen Schulden, als gäbe es kein Morgen. Die globale Verschuldung ist bald auf neuem Rekordwert. Kann das gut gehen?
Donald Trump gab sich generös. Weil die amerikanische Wirtschaft gut laufe und die Staatsfinanzen bald viel besser aussehen würden, wolle er jedem US-Bürger eine „Dividende“ von mindestens 2000 Dollar zahlen. Das sind umgerechnet rund 1700 Euro. Ausgeschlossen von dieser Sonderausschüttung sollen nur Bürger mit hohem Einkommen sein, verkündete der US-Präsident Anfang November über seine Plattform „Truth Social“.