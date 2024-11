Global Connect in Stuttgart: Die Wirtschaft soll die Ukraine aufrichten

1 Ein hochrangig besetztes Podium auf der Global Connect: Holger Görg vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW), Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, US-Generalkonsul Brian Heath, der indische Generalkonsul Shatrughna Sinha und Oliver Barta (Unternehmer Baden-Württemberg, von links). Foto: Wirtschaftsministerium/Armin Burkhardt

Auf der Konferenz Global Connect werben Vertreter der ukrainischen Regierung eindringlich um Unterstützung beim Wiederaufbau ihres Landes – die Landesregierung sieht Unternehmen aus Baden-Württemberg prädestiniert.











Die Ukraine liegt nach mehr als 1000 Kriegstagen am Boden, doch die baden-württembergische Wirtschaft soll ihr zu einer guten Zukunft verhelfen – und zwar möglichst bald. Dieser Appell ging am Mittwoch von der Außenwirtschaftskonferenz Global Connect in Stuttgart aus. „Warten Sie nicht, bis der Krieg aufhört“, riet der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, dem unternehmerisch tätigen Publikum. „Prüfen Sie jetzt Ihre Möglichkeiten.“