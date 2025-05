Gletscherabbruch in der Schweiz: Behörden warnen vor Überflutung weiterer Orte

Gletscherabbruch in der Schweiz

1 Gletscherabbruch über Blatten: Sind jetzt die umliegenden Dörfer in Gefahr? Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dp/Jean-Christophe Bott

Nach dem Gletscherabbruch über dem Dorf Blatten im Süden der Schweiz laufen weitere Ortschaften Gefahr, überflutet zu werden.











Nach dem Gletscherabbruch über dem Dorf Blatten im Süden der Schweiz laufen weitere Ortschaften nach Behördenangaben Gefahr, vom aufgestauten Fluss Lonza überflutet zu werden. Es werde davon ausgegangen, dass der künstliche See, der sich hinter den herabgestürzten Eis- und Gesteinsmassen gebildet habe, am Freitag „in den frühen Morgenstunden“ zum Überlaufen komme, sagte Christian Studer von der Dienststelle Naturgefahren des Kantons Wallis am Donnerstag vor Journalisten.