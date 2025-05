Es hätte der Auftakt zu einer großen Saison werden können – für die neu gegründeten Nordic Storm ebenso wie für ihren Superstar Glen Toonga. Doch nach einem furiosen 56:12-Sieg über die Helvetic Mercenaries hat der Neustart der Skandinavier einen schweren Dämpfer erhalten: Glen Toonga, amtierender MVP der European League of Football (ELF), fällt mit einem Achillessehnenriss für den Rest der Saison aus.

Die Verletzung: Harmlos aussehend, aber schwerwiegend

Die Szene kurz vor der Halbzeitpause wirkte zunächst nicht dramatisch. Toonga blieb nach einem Laufspielzug am Boden liegen, stand jedoch kurz darauf wieder auf und humpelte aus eigener Kraft vom Feld. Viele Fans schöpften Hoffnung. Doch die Diagnose folgte wenig später: Achillessehnenriss. Für den 30-jährigen Running Back bedeutet das das vorzeitige Ende seiner ersten Saison mit Nordic Storm – und einen der schwerwiegendsten Ausfälle der noch jungen ELF-Spielzeit 2025.

Vom MVP zum Zuschauer

Glen Toonga war in der vergangenen Saison das Maß aller Dinge: Mit 1576 Rushing Yards und 30 Rushing Touchdowns sowie einem unaufhaltsamen Spielstil führte er Rhein Fire zur ELF-Meisterschaft. Dass er ausgerechnet beim neuen Rivalen Nordic Storm eine zentrale Rolle einnehmen sollte, sorgte schon vor der Saison für viel Aufmerksamkeit – auch wegen der angekündigten Duelle gegen seinen Ex-Club. Doch das Wiedersehen wird nun nur abseits des Feldes stattfinden müssen.

Bis zu seiner Verletzung zeigte Toonga, dass er auch in 2025 wieder hätte dominieren können: In nur einer Halbzeit erlief er 114 Yards, erzielte den allerersten Touchdown der Storm-Geschichte und fing zusätzlich drei Pässe für 41 Yards.

Stimmen zum Ausfall: „Ein Verlust für die ganze Liga“

Michael Planeta, Teambesitzer und Interims-General-Manager der Nordic Storm, äußerte sich betroffen: „Glen für die Saison zu verlieren, ist nicht nur für den Nordic Storm traurig, sondern für die gesamte Liga. Glen ist ein großartiger Footballspieler und jeder in der Liga respektiert ihn - und fürchtet ihn zum Teil - für das, was er an einem Spieltag leistet. Für uns als Team ist der Verlust nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in der Umkleidekabine zu spüren, denn so stark wie er auf dem Spielfeld ist, so ist er auch ein noch stärkerer Mannschaftskamerad.“

Auch Toonga selbst meldete sich über Instagram zu Wort. Er bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche, gestand aber auch seine Nervosität vor dem anstehenden chirurgischen Eingriff – seiner ersten Operation überhaupt. Gleichzeitig kündigte er an, seine Genesung dokumentieren und dem Team weiterhin zur Seite stehen zu wollen.

Wie geht es weiter für Nordic Storm?

Sportlich bedeutet Toongas Ausfall eine enorme Herausforderung. Es wird erwartet, dass der Verein ihn auf die Injured-Reserve-Liste setzt, um einen Importplatz für einen neuen Running Back freizugeben. Bereits in Woche 2 steht das Team gegen die Wroclaw Panthers vor dem ersten Härtetest ohne seinen Leistungsträger. Ob das Team die Lücke auf dem Spielfeld schließen kann, bleibt abzuwarten.