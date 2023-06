5 In einer Rechtskurve gerät der VW auf die Gegenfahrbahn. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Leonberg sind insgesamt vier Menschenverletzt worden. Gegen 15.15 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem VW vom Glemseck in Richtung Schattenring unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe des ADAC-Verkehrsübungsplatzes geriet er auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit dem Toyota einer 55-Jährigen. Der VW-Fahrer, die Toyota-Fahrerin sowie der 82- Jahre alte Beifahrer und die 80 Jahre alte Beifahrerin des Toyotas wurden beim Unfall teils schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden liegt bei 35 000 Euro. Weil eine größere Menge an Betriebsstoffen auslief, rückte eine Kehrmaschine zur Reinigung der Fahrbahn an. Die Landesstraße wurde zwischen der Autobahnauffahrt Leonberg-Ost und dem Glemseck für mehrere Stunden voll gesperrt.