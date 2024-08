Glemseck 101: Was man beim großen Motorradtreffen erleben kann

Am kommenden Wochenende ist es soweit: Das Motorradtreffen Glemseck 101 geht in seine 17. Runde. Von Freitag bis Sonntag wird das Gelände rund um das ehemalige Hotel Glemseck wieder zur Pilgerstätte zehntausender Biker und Motorradfans. Eines der Highlights: die mehr als drei Kilometer lange Shoppingmeile, auf der Händler ihre Waren rund ums Motorrad herzeigen. 120 Aussteller sind mit Accessoires und einzigartigen Motorradumbauten vor Ort. Die schönsten Umbauten bekommen auch einen Preis – beim „CustomWettbewerb“ im Zentrum der Händlermeile.

Und dann gäbe es da natürlich noch das mächtige Programm: Auf der legendären 1/8-Meile messen sich die besten Fahrer der verschiedenen Klassen – im Sprintrennen, jeweils eins gegen eins. Zu beobachten ist das Spektakel von der Glemseck-Tribüne, am Samstag von 13 bis 18.45 Uhr, am Sonntag von 12 bis 17.30 Uhr. Am Samstag sind auf der 1/8-Meile außerdem verschiedene Stuntfahrer unterwegs. Abends versorgen dann zahlreiche Bands die Besucher mit der nötigen Portion Rock’n’Roll und Rockabilly: Am Freitag legen The Pinstripes und Sugar Mamas Revenge los, am Samstag folgen Johnny Trouble und Mad Guz & The Mojos, und am Sonntag macht Andrew James den Abschluss – direkt nach dem traditionellen „MoGo“, dem Motorradgottesdienst.

Seehaus verlost eine Royal Enfield Interceptor 650

Mit dabei beim Glemseck 101 ist auch wieder das Leonberger Seehaus, die Einrichtung für Jugendstrafvollzug in freier Form. In ihrer Freizeit haben die jungen Männer, die hier untergebracht sind, unter Anleitung und gemeinsam mit Ehrenamtlichen eine von Royal Enfield gesponserte Interceptor 650 zur „Green Duchess“ im Cafe-Racer-Style umgebaut. Gemeinsam mit zahlreichen Sachpreisen, die von Unternehmen aus der Motorradszene gespendet wurden, wird die Green Duchess beim Glemseck 101 verlost, darf aber vorher auch noch einen Sprint auf der 1/8-Meile hinlegen. Lose können noch bis zum 1. September auf der Homepage des Seehauses gekauft werden und während der Veranstaltung einfach vor Ort.

Der Erlös kommt nicht nur dem Seehaus in Leonberg zu Gute, das mit seinem Konzept eine Alternative zum herkömmlichen Strafvollzug bietet. Das Geld geht auch an die Opfer- und Traumaberatungsstellen des Vereins. Zukünftig soll im Seehaus außerdem eine Motorradwerkstatt entstehen, in der die Jugendlichen auch im Customizing ausgebildet werden. Dazu sucht das Seehaus noch einen Motorradschrauber, der die jungen Männer anleitet und ausbildet.

Motorräder dürfen auf das Gelände

Jetzt steht am Glemseck aber erst einmal der offizielle Startschuss an. Wer mit dem Motorrad oder Auto kommt, sollte über die A8 und A81 und die Ausfahrt Leonberg-Ost anreisen, dort gibt es auch Pkw-Parkplätze vor dem Eingang zum Gelände. Auf der gesperrten L 1188 in Richtung Warmbronn gibt es ebenfalls einige wenige Parkplätze. Motorräder dürfen auch in diesem Jahr wieder direkt aufs Veranstaltungsgelände fahren – solange es Platz und Sicherheit hergeben.