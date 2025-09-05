„Glemseck 101“-Chef erklärt: Beim großen Motorradtreffen packen 250 Menschen mit an

Das „Glemseck 101“ bei Leonberg zählt zu den größten Motorradtreffen in Europa. Was es bedeutet, so eine Großveranstaltung auf die Beine zu stellen, erzählt der Chef Steffen Hofmann.
Es ist wohl eines der größten Motorradtreffen in Europa: Jedes Jahr lockt das „Glemseck 101“ Zehntausende Besucher und Motorrad-Enthusiasten auf das Gelände rund um das Hotel Glemseck, an dem einst die legendäre Solitude-Rennstrecke entlang führte. Die vielen Sprints auf der 1/8-Meile, mehr als hundert Händler und Aussteller, Camping, Menschenmassen, nicht eine, sondern zwei gesperrte Landesstraßen – all das ist auch eine organisatorische Mammutaufgabe. Wie sie Jahr für Jahr bewältigt wird, berichtet der Glemseck-Chef Steffen Hofmann.