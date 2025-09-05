Glemseck 101 bei Leonberg: Motorrad-Freaks aus aller Welt – das erwartet Besucher beim Festival

Einst führte hier eine legendäre Rennstrecke entlang, heute treffen sich bei „Glemseck 101“ Motorrad-Freaks aus aller Welt. Ein Highlight: Die Sprints auf der 1/8-Meile.
Sie zählt im Rennsport als „echte“ Fahrer-Distanz: Wer auf der 1/8-Meile möglichst schnell ans Ziel kommen will, bei dem zählen nicht nur die PS. Auf der Kurzrennstrecke über umgerechnet 201 Meter braucht es stattdessen auch eine kurze Reaktionszeit und eiserne Nerven. Wenn das „Flag Girl“ an der Startlinie mit der karierten Flagge winkt, dann muss es richtig schnell gehen – wer eher aufs Gas drückt, kann so auch mit der leistungsschwächeren Maschine als erster ins Ziel einfahren.