Gleisarbeiten in Stuttgart Zwölf Tage lang keine Stadtbahn in und um Gaisburg

Von Jürgen Brand 23. Oktober 2018 - 13:20 Uhr

Die neuen Gleise liegen schon bereit. Foto: Jürgen Brand

Die U4 und die U9 bekommen entlang der Ulmer Straße neue Gleise. Deswegen gibt es bis 4. November einige Einschränkungen auf den Stadtbahnlinien.

Stuttgart-Ost - So mancher Pendler oder Schüler im Stuttgarter Osten wird sich vom Mittwoch, 24. Oktober, an bis zum Ende der Herbstferien am 4. November umstellen müssen. Eine ganze Reihe von Stadtbahnhaltestellen – Leo-Vetter-Bad, Gaisburg, Wangener/Landhausstraße, Schlachthof, Raitelsberg – wird in dieser Zeit von den Stadtbahnlinien U4 und U9 nicht angefahren, die Stadtbahnverbindung von und nach Wangen, Hedelfingen und Untertürkheim ist unterbrochen. Die U4 fährt von Stuttgart-Mitte kommend nur bis Ostendplatz, die U9 biegt an der Haltestelle Bergfriedhof ebenfalls in Richtung Ostendplatz ab und endet dort. Zwischen den Haltestellen Bergfriedhof und Wasen­straße verkehrt in der Zeit stattdessen ein Ersatzomnibus.

Spurwechsel nur beim Leo-Vetter-Bad möglich

Grund für die Unterbrechung ist die umfassende Sanierung des Gleisabschnitts zwischen den Haltestellen Wangener/Landhausstraße in Gaisburg und der Wasenstraße in Wangen. Die Gleise dort sind rund 30 Jahre alt und müssen erneuert werden. Die neuen Gleise liegen schon seit Dienstag bereit.

Manche Stadtbahnnutzer werden sich fragen, warum die Bahnen nicht wenigstens bis Gaisburg oder Schlachthof fahren. Der Grund dafür: Auf diesen Abschnitten gibt es für die Bahnen keine Möglichkeit, die Spuren zu wechseln, es gibt keine entsprechenden Weichen. Die sind lediglich in der Landhausstraße vor der Haltestelle Leo-Vetter-Bad verlegt. Deswegen werden alle Bahnen dorthin geleitet. Und weil dann manchmal zwei Stadtbahnen die Straße blockieren, muss auch die Buslinie 45 in der Zeit umgeleitet werden.