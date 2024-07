Gleichwertigkeitsbericht: Mehr als ein gefühltes Problem

1 Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellten den Gleichwertigkeitsbericht vor. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Wie lebt es sich in Deutschland – und wo sind die Probleme besonders groß? Antworten darauf gibt ein neuer Bericht. Er zeigt: An der Infrastruktur darf nicht mehr gespart werden, meint Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.











Link kopiert



Wie gut lebt man wo in Deutschland? Unter diese Frage kann man das stellen, was die Bundesregierung am Mittwoch als Gleichwertigkeitsbericht vorgestellt hat. Dafür wurden die Lebensverhältnisse in den Landkreisen und kreisfreien Städten untersucht. Wie lange braucht man bis zum nächsten Supermarkt? Wie ist das Steueraufkommen? Und findet man noch eine Wohnung? Um solche Aspekte ging es.