Gleichstellung im Parlament: Ohne Quote ändert sich nichts

Dass die verfassungsmäßigen Rechte von Frauen hintenanstehen, wird seit Jahrzehnten hingenommen. Ohne Druck von Gesetzen, wird das so bleiben, kommentiert Redakteurin Annika Grah.
Es ist doch simpel. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So sahen es die Mütter und Väter des Grundgesetzes vor. Doch schon nach 45 Jahren stellte man ganz offensichtlich fest, dass der allgemeine Satz nicht ausreicht. 1994 wurde das Grundgesetz ergänzt um einen staatlichen Auftrag: Fortan sollte der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirken.