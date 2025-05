Gleiche Talente und Hobbys?: Prinzessin Charlotte wird zehn: So ähnlich ist sie Queen Elizabeth II.

Foto: [M] imago/i Images / Action Press / Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press

Nicht nur eine optische Ähnlichkeit soll da sein, auch ein besonderes Talent soll Prinzessin Charlotte (10) von ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) geerbt haben. Die Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), die heute ihren zehnten Geburtstag feiert, sorgt offenbar für unterhaltsame Momente in der Königsfamilie.

In einem Interview mit dem Magazin "Hello!" sagte Royal-Experte Phil Dampier: "Ich habe gehört, dass Charlotte von der verstorbenen Königin die brillante Fähigkeit geerbt hat, prominente Persönlichkeiten zu imitieren." Dampier fügte hinzu: "Queen Elizabeth hat ihre Familie mit ihren Imitationen von Politikern, einschließlich US-Präsidenten und dem ehemaligen russischen Staatschef Boris Jelzin, zum Lachen gebracht."

Prinzessin Charlotte und die verstorbene Queen haben einiges gemeinsam

Charlotte soll britischen Medienberichten zufolge in den vergangenen Monaten auch eine wichtige Stütze für ihre Mutter gewesen sein. Prinzessin Kate musste sich nach einer Krebsdiagnose im vergangenen Jahr einer Chemotherapie unterziehen. Auch die innere Stärke verbindet Charlotte offenbar mit Queen Elizabeth, wie Dampier betont: "Winston Churchill sagte einmal über die verstorbene Königin Elizabeth, als sie noch ein Kind war, dass er noch nie eine solche Reife bei jemandem gesehen habe, der so jung war, und Charlotte scheint diesen Charakterzug von ihrer Urgroßmutter geerbt zu haben, der sie unheimlich ähnlich sieht." Erkennbar ist das etwa auch immer wieder, wenn Charlotte bei öffentlichen Auftritten ein Auge auf ihren kleinen Bruder Prinz Louis (7) wirft und dafür sorgt, dass der sich benimmt.

Die Queen und Prinzessin Charlotte verband außerdem die Liebe zu Pferden. Vor ihrem Tod schenkte die Königin ihrer Urenkelin eine diamantene Hufeisenbrosche, die Charlotte bei der Beerdigung der verstorbenen Monarchin trug. Wie ihre Brüder Prinz George (11) und Prinz Louis soll auch Charlotte bereits das Reiten gelernt haben.

Parallelen auch zu Prinzessin Diana

Aber nicht nur mit der Queen wird Prinzessin Charlotte verglichen. Royal-Fans wollen auch Ähnlichkeiten zu Prinzessin Diana (1961-1997), ihrer früh verstorbenen Großmutter väterlicherseits, entdeckt haben. Als Prinz Williams Tochter im Dezember bei einem royalen Auftritt ihre Füße offenbar in eine Ballettposition brachte, wurden die Aufnahmen in den sozialen Medien vielfach geteilt, angesehen und geliked. User stellten den Schnappschüssen Bilder von Diana gegenüber, auf denen sie ebenfalls ihre Füße in Ballettstellung brachte.

Charlottes Mutter Kate verriet bei einem Auftritt 2023 Medienberichten zufolge über das Hobby ihrer Tochter: "Charlotte tanzt gerne, sie liebt Ballett und Stepptanz." Auch Prinzessin Diana war für ihre Ballettliebe bekannt. In den sozialen Medien sehen die Fans zudem eine optische Ähnlichkeit zwischen Diana und Charlotte: "Ihre Augen sind wie die der Queen, aber ihr Lächeln und ihr Mund wie Diana." Ein anderer User meinte sogar, Charlotte sei "die exakte Kopie" von Diana.

Abseits von optischen Ähnlichkeiten erinnert auch der volle Name von Charlotte, die am 2. Mai 2015 im Londoner Krankenhaus St Mary's zur Welt kam, an ihre Urgroßmutter und Großmutter. Kate und William nannten ihre Tochter Charlotte Elizabeth Diana. Charlotte ist zudem die weibliche Form von Charles, nach ihrem Großvater König Charles (76).

Charlotte und ihre Mutter Kate gelten als Stilikonen

Mit ihrer Mutter Kate hat Charlotte ebenfalls viel gemeinsam, so gilt sie schon heute als kleine Stilikone. Die Outfits, die der Nachwuchsroyal trägt, sind meist in kurzer Zeit ausverkauft. Wie jede andere Zehnjährige auch drückt Charlotte aber gerade hauptsächlich die Schulbank. Seit einem Umzug der Familie nach Windsor im Jahr 2022 besucht sie die Lambrook School in Berkshire. Zu ihren Hobbys sollen neben dem Tanzen auch Fußball, Rugby und Turnen gehören.

Ob sie ihre Gäste auf ihrer heutigen Geburtstagsfeier mit Imitationen von Prominenten beeindruckt, ist unterdessen nicht bekannt.