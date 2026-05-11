Gleichberechtigung: Kein Fortschritt bei Frauenanteil in Dax-Aufsichtsräten

Der Anteil der neu gewählten Frauen ist auf der Kapitalseite so niedrig wie lange nicht. Auffällig ist, dass Frauen derzeit sehr viel kürzer in den Kontrollgremien bleiben als Männer.
München - Der Frauenanteil in den Dax-Aufsichtsräten stagniert auf der Kapitalseite. Zwar geht es mit der aktuellen Runde der Hauptversammlungen leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 38,3 Prozent nach oben, wie eine Auswertung der Personalberatung Russell Reynolds ergab. Bei den neu gewählten Vertretern liegt der Anteil mit 32 Prozent aber so tief wie noch nie in diesem Jahrzehnt.