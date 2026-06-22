Gleichberechtigung in der Politik: Braucht es mehr Frauen in den Parlamenten?

Gleichberechtigung bei der Besetzung in Parlamenten? Die Diskussion nimmt auf Bundesebene Fahrt auf. im Südwesten hat ein Paritätsgesetz eine prominente Fürsprecherin - Muhterem Aras.

Beim Blick von der Besuchertribüne des Landtags überwiegt nach wie vor der Anteil der Träger dunkler Anzüge. Auch nach der Reform des Landtagswahlrechts, die mehr Vielfalt zum Ziel hatte, ist das Parlament vorwiegend mit Männern besetzt. Nur gut ein Drittel der Abgeordneten sind weiblich. Doch auch in Baden-Württemberg werden inzwischen Stimmen laut, daran etwas zu ändern.

Stuttgarter Grüne Muhterem Aras für Paritätsgesetz Die Grünen-Abgeordnete und stellvertretende Landtagspräsidentin Muhterem Aras hatte schon im März kurz nach der Landtagswahl gefordert: „Es gehört ganz einfach zu den Aufgaben der Parlamente, Gesetze zu beschließen, die unsere Gesellschaft voranbringen. Und ein Paritätsgesetz wäre ein solches Gesetz.“ Dazu stehe sie als Grünen-Abgeordnete weiterhin, sagte sie jetzt. Auch die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag, Dorothea Kliche-Behnke forderte: „Keine Wahlrechtsreform ohne Parität. Der Zustand der mangelnden Repräsentation von Frauen in Parlamenten ist nicht länger hinnehmbar.“ Die Vorsitzenden des Landesfrauenrats, Ute Mackenstedt und Verena Hahn, sagten unserer Zeitung: „Parität in den Parlamenten ist eine Frage demokratischer Gerechtigkeit.“

Die Grüne-Abgeordnete - und Landtagsvizepräsidentin - Muhterem Aras ist für ein Paritätsgesetz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Im Bund hat die Debatte inzwischen Fahrt aufgenommen. Die von der vor Kurzem verstorbenen früheren Bundestagspräsidenten Rita Süßmuth (CDU) ins Leben gerufene Initiative „Parité Jetzt!“ trommelt deshalb am Mittwoch (24. Juni) zu einem Aktionstag. Auf Bundesebene, so die Hoffnung des Bündnisses, könnte im Zuge einer Wahlrechtsreform ein Paritätsmechanismus eingeführt werden. CDU und SPD haben sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, eine Wahlrechtskommission prüfen zu lassen, wie die gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen im Parlament gewährleistet werden kann. Die frühere parlamentarische Staatssekretärin, Elke Ferner (SPD), heute Vorstandsmitglied des Deutschen Frauenrats, spricht von einem „Gelegenheitsfenster.“

Und in Baden-Württemberg? Eigentlich sollte die Wahlrechtsreform 2022 mehr Vielfalt in den Landtag bringen. 2026 wählten die Wahlberechtigten das Landesparlament zum ersten Mal mit zwei Stimmen – eine für eine oder einen Kandidaten im Wahlkreis und eine für eine Partei. Bei der Zweistimme fallen die Wahllisten schwerer ins Gewicht, und weil immer mehr Parteien diese paritätisch besetzen, ist der Frauenanteil tatsächlich leicht gestiegen auf 33,8 Prozent.

Die Juristin Silke Laskowski von der Uni Kassel, die sich seit Jahren für Gleichstellung in Parlamenten einsetzt, wertet das als Erfolg. Doch es wird auch deutlich: Bei den Direktmandaten bringt das neue Wahlrecht in Sachen Gleichberechtigung nicht viel. Das zeigt sich am Beispiel der CDU, die ihre Wahlliste zwar zur Hälfte mit Frauen besetzt. Doch in der Fraktion der Christdemokraten, die ausschließlich aus Direktkandidaten besteht, sind nur 28,6 Prozent Frauen. Laskowski führt das vor allem auf einen Grund zurück: Frauen fehlten die finanziellen Mittel für eine Direktkandidatur. Eine Lösung, sagt sie, sei zum Beispiel eine Deckelung für den Einsatz von Wahlkampfgeldern - oder eben ein Paritätsmechanismus auch in den Wahlkreisen.

AfD ist gegen starre Quoten

Doch hätte ein Paritätsgesetz im Landtag von Baden-Württemberg überhaupt Chancen? Christine Schäfer, frauenpolitische Sprecherin der größten Oppositionspartei AfD sieht keinen Handlungsbedarf: „Starre Quoten lehnen wir ab, weil sie demokratische Auswahlprozesse verzerren und Menschen auf ihr Geschlecht reduzieren“, sagte sie.

Dass sich die Regierungsfraktionen in dieser Legislaturperiode eine Wahlrechtsreform vornehmen, ist eher unwahrscheinlich. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Daniel Lede Abal signalisiert bei den Grünen zwar grundsätzliche Offenheit: „Wir sind jederzeit bereit, darüber zu sprechen, wie sich das Thema künftig noch stärker verwurzeln lässt, prüfen entsprechende Vorschläge und Ideen sorgfältig und unterstützen alles, was die Vielfalt der Geschlechter nachhaltig stärkt“, sagt er.

Die CDU-Fraktion hingegen sieht eine gesetzliche Verankerung eines Paritätsmechanismus im Wahlgesetz „sehr kritisch“, wie ein Sprecher der Landtagsfraktion sagt. „Eine starre gesetzliche Vorgabe, nach welchem Geschlecht Listenplätze oder Mandate zu besetzen sind, greift tief in diese Wahlfreiheit, die Wahlvorschlagsfreiheit der Parteien und die innerparteiliche Demokratie ein.“ Außerdem sehe die Landesverfassung sehe eine Persönlichkeitswahl vor. „Diesem bewährten Grundsatz stehen solche Überlegungen grundsätzlich entgegen“, so der Sprecher.

Die Juristin Silke Laskowski widerspricht: Die Landesverfassung lasse durchaus Spiel, das Wahlrecht auch paritätisch auszugestalten – auch mit einem Paritätsmechanismus. In Thüringen und Brandenburg hatten die Landesverfassungsgerichte Paritätsgesetze allerdings gekippt, weil sie die Parteienfreiheit in Gefahr sahen.

Das Bundesverfassungsgericht hat über die Frage noch nie entschieden. Allerdings hätten die Karlsruher Richter eine Tendenz durchscheinen lassen, wie nicht nur Laskowski argumentiert, sondern auch die Juraprofessorin Dana-Sophia Valentiner an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg in einem Beitrag für den „Verfassungsblog“ schreibt: Sie gingen davon aus, dass das Gleichberechtigungsgebot aus Artikel 3 im Grundgesetz grundsätzlich mit der Parteienfreiheit und den Wahlrechtsgrundsätzen abgewogen werden könne. Doch damit sich das oberste deutsche Gericht überhaupt mit einem Paritätsgesetz befassen kann, mahnt die SPD-Politikerin Ferner, müsse es das erst einmal geben.