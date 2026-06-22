Gleichberechtigung in der Politik: Braucht es mehr Frauen in den Parlamenten?

Gleichberechtigung bei der Besetzung in Parlamenten? Die Diskussion nimmt auf Bundesebene Fahrt auf. im Südwesten hat ein Paritätsgesetz eine prominente Fürsprecherin - Muhterem Aras.
Beim Blick von der Besuchertribüne des Landtags überwiegt nach wie vor der Anteil der Träger dunkler Anzüge. Auch nach der Reform des Landtagswahlrechts, die mehr Vielfalt zum Ziel hatte, ist das Parlament vorwiegend mit Männern besetzt. Nur gut ein Drittel der Abgeordneten sind weiblich. Doch auch in Baden-Württemberg werden inzwischen Stimmen laut, daran etwas zu ändern.