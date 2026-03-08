Finanzielle Resilienz ist gerade für Frauen entscheidend. Natascha Wegelin von "Madame Moneypenny" erklärt im Interview, warum Gleichberechtigung ohne finanzielle Unabhängigkeit eine Illusion bleibt.
Der Internationale Frauentag am 8. März steht ganz im Zeichen der Gleichberechtigung. Für Natascha Wegelin beginnt echte Selbstbestimmung nicht erst beim öffentlichen Protest, sondern bereits auf dem eigenen Bankkonto. In ihrem neuen Buch "Die Krise liebt Frauen wie dich" (Heyne) zeigt die Gründerin von "Madame Moneypenny", warum finanzielle Resilienz gerade für Frauen die ultimative Exit-Option aus toxischen Strukturen und Abhängigkeiten ist.