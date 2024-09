1 Erst mal abkühlen, hieß die Devise beim Einsatz am Auto. Foto: Feuerwehr Affalterbach

Ein heißes Wochenende liegt hinter der Feuerwehr von Affalterbach (Kreis Ludwigsburg). Unter anderem fing ein Fahrzeug an zu rauchen und rief die Wehr auf den Plan.











Gleich zweimal musste die Feuerwehr von Affalterbach am Wochenende ausrücken. Am Samstag drang sie in eine Wohnung ein, aus der heraus ein Rauchwarnmelder zu hören war. Und am Sonntag fing ein Fahrzeug an zu rauchen.