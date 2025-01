Gleich dreimal besteht demnächst die Gelegenheit, in der Umgebung Blut zu spenden. Das Deutsche Rote Kreuz organisiert Aktionen sowohl in Weil der Stadt als auch in Ditzingen-Heimerdingen und Rutesheim.

Zu allen Terminen braucht es eine Anmeldung

In Weil der Stadt findet die Blutspende an diesem Freitag, 24. Januar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Festhalle, Jahnstraße 14, statt. In Heimerdingen ist es am Donnerstag, 30. Januar, so weit. Spendewillige können sich von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Festhalle, Weissacher Straße 44, „anzapfen“ lassen. In Rutesheim kann am Dienstag, 18. Februar, ebenfalls von 14.30 bis 19.30 Uhr gespendet werden – in der Bühlhalle 2, Robert-Bosch-Straße 51. Für alle drei Tage gilt, dass eine Blutspende ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Das geht online über die Seite www.blutspende.de unter Eingabe der jeweiligen Orte.

Die Voraussetzungen für eine Blutspende formuliert das DRK so: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein und mehr als 50 Kilogramm wiegen. Grundsätzlich sollte man sich gesund fühlen und, wichtig, seinen Personalausweis mitbringen. Vor einer Spende raten die Helfer, mindestens 1,5 bis 2 Liter zu trinken, am besten Wasser, Tee oder Saftschorle – keinen Alkohol. Außerdem ist es ratsam, vor der Spende ausreichend zu essen. Heißt umgekehrt: nie mit leerem Magen Blut spenden.

Die reine Spende dauert maximal 15 Minuten

Insgesamt sollten Spendewillige rund eine Stunde für die Prozedur einplanen. Die eigentliche Spende dauert zwar nur zehn bis 15 Minuten, der Rest ist Vor- und Nachbereitung, also Anmeldung, Fragebogen, Vitalwerte-Check (Messen von Temperatur, Blutdruck, Puls und Eisenwert), Arztgespräch und die Ruhepause mit Verpflegung nach der Spende.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.blutspende.de. Hier finden sich auch Tipps für Erstspenderinnen und -spender sowie weiterführende Infos etwa zum Thema Blutgruppe.