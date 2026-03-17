Manipulierte Videos können Karrieren zerstören und politische Debatten beeinflussen. YouTube führt daher ein KI-gestütztes System ein, das Deepfakes erkennen soll. So funktioniert es.
Die Videoplattform YouTube reagiert auf die zunehmende Verbreitung von KI-generierten Täuschungsvideos und erweitert ihr Schutzsystem gegen sogenannte Deepfakes. Künftig sollen auch Politiker, Regierungsvertreter und Journalisten spezielle Werkzeuge nutzen können, um manipulierte Videos mit ihrem eigenen Erscheinungsbild schneller aufzuspüren und entfernen zu lassen. Das plant YouTube.