Wie lange bleibt das Glatteis? (Übersicht)

Mit dem Beginn des neuen Jahres erlebt Deutschland eine Phase wechselhafter Wetterbedingungen, die vielerorts für Glatteis sorgen. Besonders in der Mitte und im Süden des Landes war am Mittwochmorgen Vorsicht geboten: Gefrierender Sprühregen führte zu gefährlichen Straßenverhältnissen, die teils sogar unwetterartig ausfielen. Doch wie lange hält das Glatteis an, und wann ist mit einer Entspannung zu rechnen?

Entspannung im Tagesverlauf

Die gute Nachricht vorweg: Bereits im Laufe des Vormittags lässt die Glättegefahr in vielen Regionen nach. Grund dafür ist einsetzende Milderung der Temperaturen. Im Erzgebirge sowie im südlichen Bayern können allerdings auch Schneefälle auftreten, die länger anhalten. Insbesondere am bayerischen Alpenrand ist bis in die erste Nachthälfte auf Donnerstag mit Neuschnee zu rechnen. Hier können 2 bis 5 Zentimeter, in Staulagen sogar bis zu 10 Zentimeter Schnee fallen.

Frost und Glätte in der Nacht

Trotz der Wetterberuhigung bleibt es in der Nacht zum Donnerstag frostig. In vielen Regionen der Mitte und des Südens liegen die Tiefstwerte zwischen 0 und -3 Grad, am Alpenrand sogar lokal bis -9 Grad. Diese Temperaturen erhöhen erneut die Gefahr von überfrierender Nässe und stellenweise Glätte. Autofahrer sollten also weiterhin vorsichtig sein und vor allem in den frühen Morgenstunden mit rutschigen Straßen rechnen.

Der Blick auf die nächsten Tage

Ab Donnerstag setzt sich in weiten Teilen Deutschlands Hochdruckeinfluss durch, was vielerorts für trockenere Bedingungen sorgt. Dennoch bleibt das Wetter gebietsweise trüb, insbesondere in Regionen mit Hochnebel oder Nebelfeldern. Am Freitag und Samstag können sich diese dichten Nebelfelder in der Mitte und im Süden teils hartnäckig halten. In den betroffenen Gebieten ist bei Temperaturen um den Gefrierpunkt weiterhin Vorsicht geboten.

Fazit: Glatteisgefahr vorerst unter Kontrolle

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die akute Glättegefahr bereits heute im Laufe des Tages abnimmt. Allerdings bleibt die Situation aufgrund frostiger Nächte und vereinzelter Schneefälle in höheren Lagen angespannt. Die kommenden Tage bringen vor allem im Süden und in der Mitte Deutschlands weiteres Potenzial für glatte Straßen durch Nebel und Kälte. Eine nachhaltige Entspannung der Wetterlage ist erst mit anhaltend höheren Temperaturen zu erwarten.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.