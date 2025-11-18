Glatteis: Warum Brücken so gefährlich sind

Weckruf für den Winter: Eisglätte auf Stuttgarter Brücke führt zu gefährlichen Auffahrunfällen – warum Brücken so tückisch sind.
Winterzeit ist Glättezeit – das gilt besonders für Autofahrer. Während man auf freier Strecke oft auch bei Frost noch relativ sicher unterwegs sein kann, lauern auf Brücken mitunter tückische Gefahren. Der Dienstagmorgen in Stuttgart hat die Gefahren wieder einmal vor Augen geführt: Auf der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt kam es gegen 5.40 Uhr zu mehreren Auffahrunfällen aufgrund von Straßenglätte.