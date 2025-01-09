Glatteis-Sturz: Kopf schützen und abrollen

Auf vereistem Weg nicht mit Vollkaracho auf den Schädel oder die Hüfte knallen: Dabei hilft die richtige Sturztechnik, sagen Experten. Sie empfehlen, bereits mit Kindern das geschickte Abrollen zu üben.
Richtig hinzufallen: Das sollte man bereits als Kind üben, empfehlen Orthopäden mit Blick auf Glatteis und verschneite Straßen. Mit der richtigen Sturztechnik würden kritische Körperteile wie der Kopf geschützt, weil die Sturzenergie teilweise auf Körperteile wie die Hände umgeleitet werde, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) in Berlin. Einer der Tipps heiße daher: bei Glatteis die Hände aus den Taschen.