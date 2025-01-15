Glatteis: Wer haftet, wenn Passanten stürzen?

Im Winter können Schnee und Eis Gehwege in gefährliche Rutschflächen verwandeln. Hauseigentümer und Mieter stehen in der Verantwortung, Unfälle zu vermeiden. Doch wer haftet, wenn ein Passant stürzt?
Hauseigentümer sind verpflichtet, angrenzende Gehwege von Schnee und Eis zu befreien. Wann dies genau geschehen muss, variiert jedoch von Gemeinde zu Gemeinde. In vielen Orten gilt werktags eine Räumpflicht ab 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 8 oder 9 Uhr. Manche Gemeinden schreiben jedoch abweichende Zeiten vor, etwa schon ab 6 Uhr morgens oder bis 22 Uhr abends. Es gibt keine bundesweit einheitlichen Regelungen, da jede Gemeinde die Vorgaben in ihren Satzungen individuell festlegt. Diese Pflicht kann durch den Mietvertrag auf Mieter übertragen werden. Fehlt eine klare Regelung, bleibt die Verantwortung beim Eigentümer.