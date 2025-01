Glatteis-Epizentrum Ludwigsburg - Hunderte von Unfällen

1 Die Polizei ist im Dauereinsatz. Foto: dpa

Blitzeis sorgt seit dem frühen Mittwochmorgen für Chaos auf den Straßen im Kreis Ludwigsburg. Auf der Autobahn ging zeitweise nichts mehr. Gehwege sind zu Eislaufbahnen geworden. Bei der Notfallversorgung kommt es zu Verzögerungen.











So eine Situation wie am Mittwochmorgen hat man im Landkreis Ludwigsburg - und in der gesamten Region Stuttgart - schon lange nicht mehr erlebt. Auf den Gehwegen ist es so glatt, dass man kaum einen Fuß vor den anderen setzen kann. Auf den Straßen in und um Stuttgart herrscht Chaos. Blitzeis legt den Verkehr teilweise lahm. Und bei der Polizei steht das Telefon nicht still, gehen quasi im Minutentakt Unfallmeldungen ein. „Seit 4.30 Uhr haben wir im Landkreis Ludwigsburg und im Landkreis Böblingen, unseren beiden Zuständigkeitsbereichen, rund 400 Unfälle gezählt“, vermeldet Steffen Grabenstein, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, kurz vor 9.30 Uhr. Der Landkreis Böblingen sei allerdings so gut wie gar nicht betroffen, es sei fast nur im Landkreis Ludwigsburg zu Zusammenstößen gekommen.