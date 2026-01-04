Glatte Fahrbahnen: Winterwetter hält an - Urlaubsrückkehrer müssen aufpassen

Ein Wintereinbruch sorgt bundesweit für chaotische Verhältnisse auf den Straßen. Vor allem Reiserückkehrer müssen heute mit glatten Fahrbahnen rechnen.
Offenbach/Hannover - Der Wintereinbruch in Deutschland dürfte heute viele Urlaubsrückkehrer treffen. Schneeschauer sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem vom Nordwesten bis zum Erzgebirge zu erwarten. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und minus 3 Grad. Mit Straßenglätte muss gerechnet werden. In mehreren Bundesländern beginnt nach den Weihnachtsferien am Montag wieder Schulunterricht.