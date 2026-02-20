Haare, die wie poliertes Glas glänzen: Der "Glass Hair"-Trend setzt auf eine extrem glatte Oberfläche, die das Licht perfekt reflektiert. Mit spezieller Pflege, Hitzeschutz und der richtigen Technik beim Föhnen und Glätten lässt sich der elegante Spiegeleffekt erzielen. So gelingt der Look.

Glatt, glänzend und makellos: Glass Hair ist der Inbegriff von Perfektion und zählt dieses Jahr zu den angesagtesten Haartrends. Dieser Look feiert gesund aussehendes, seidiges Haar, das durch eine extrem glatte Oberfläche das Licht reflektiert - eben fast wie eine polierte Glasfläche. Egal ob bei einem markanten Bob oder bei langem, fließendem Haar: Glass Hair ist eine wunderbare Möglichkeit, die natürliche Leuchtkraft der Haarfarbe hervorzuheben.

Was macht den Glass-Hair-Look aus? Beim Glass Hair geht es um die maximale Glättung der äußeren Schuppenschicht. Wenn diese Schicht flach anliegt, wird das Licht spiegelgleich zurückgeworfen, statt gestreut zu werden. Das Ergebnis ist ein eleganter, fast futuristisch anmutender Look, der besonders bei minimalistischen Outfits für ein starkes Statement sorgt.

Schritt für Schritt zum edlen Glanz

Ein glänzendes Finish beginnt bei der Pflege. Beim Waschen Produkte verwenden, die speziell auf die Glättung der Haarstruktur ausgerichtet sind. Ein abschließender Guss mit kühlem Wasser nach dem Conditioner hilft dabei, die Schuppenschicht sanft zu schließen.

Vor dem Föhnen unbedingt einen Hitzeschutz verwenden! Besonders effektiv für diesen Look sind hitzeveredelte Sprays (oft Blow-Dry-Sprays genannt). Diese legen sich wie ein hauchfeiner Schutzfilm um das Haar und werden durch die Wärme aktiviert, um Frizz vorzubeugen und Geschmeidigkeit zu garantieren.

Dann geht es ans Styling: Das Haar in Wuchsrichtung föhnen - also von der Wurzel zu den Spitzen. Eine flache Paddle-Bürste hilft dabei, die Haare bereits beim Trocknen in eine glatte Form zu bringen. Die Föhndüse sollte immer nach unten zeigen, um die Haarstruktur nicht aufzurauen. Um den extremen Spiegeleffekt zu erzielen, ist das Glätteisen das wichtigste Werkzeug. Am besten mit geringer Hitze und in kleinen Partien arbeiten, direkt vor dem Glätten einen feinen Kamm durch die Strähne ziehen. So liegen alle Haare parallel, bevor die Wärme sie fixiert.

Ein oder zwei Tropfen eines leichten Haarserums oder Öls geben dem Look den letzten Schliff. Das Produkt erst in den Handflächen verreiben und dann ganz leicht über die Oberfläche streichen. Das bändigt fliegende Härchen und verstärkt die Lichtreflexion, ohne das Haar zu beschweren.

Ein Look für jeden Haartyp

Obwohl Glass Hair oft bei glatten Schnitten gezeigt wird, lässt sich das glänzende Finish auf fast jedem Haartyp umsetzen. Es ist eine tolle Ergänzung für alle, die zur Abwechslung von lockigen oder texturierten Styles eine sehr geradlinige, polierte Optik ausprobieren möchten.