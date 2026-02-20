Haare, die wie poliertes Glas glänzen: Der "Glass Hair"-Trend setzt auf eine extrem glatte Oberfläche, die das Licht perfekt reflektiert. Mit spezieller Pflege, Hitzeschutz und der richtigen Technik beim Föhnen und Glätten lässt sich der elegante Spiegeleffekt erzielen. So gelingt der Look.
Glatt, glänzend und makellos: Glass Hair ist der Inbegriff von Perfektion und zählt dieses Jahr zu den angesagtesten Haartrends. Dieser Look feiert gesund aussehendes, seidiges Haar, das durch eine extrem glatte Oberfläche das Licht reflektiert - eben fast wie eine polierte Glasfläche. Egal ob bei einem markanten Bob oder bei langem, fließendem Haar: Glass Hair ist eine wunderbare Möglichkeit, die natürliche Leuchtkraft der Haarfarbe hervorzuheben.