Musikfans können sich beim Glastonbury Festival 2025 über ein hochkarätiges Line-up freuen. Als Headliner werden Popstar Olivia Rodrigo (22), The 1975 sowie Neil Young (79) und seine Band The Chrome Hearts auftreten. Das gaben die Organisatoren des Events nun bekannt.

Olivia Rodrigo spielt erstmals auf der Hauptbühne

Die Pop-Rock-Gruppe The 1975 um Frontmann Matty Healy (35) steht am Freitag (27. Juni) auf der Pyramid Stage. Für sie ist es nicht das erste Mal auf der Hauptbühne: Bereits 2014 performten sie dort, jedoch erhielten sie damals noch einen Slot am Nachmittag. 2016 spielten sie zudem auf der Other Stage, der zweitgrößten Bühne des Festivals. Auf dieser war 2022 auch Olivia Rodrigo aufgetreten, die erstmals ihre Songs auf der Pyramid Stage am letzten Festivaltag zum Besten geben wird. 2025 findet die Musikveranstaltung vom 25. bis 29. Juni statt.

Lesen Sie auch

Zum Freitags-Line-up gehören neben The 1975 Pop-Durchstarterin Gracie Abrams (25), Alanis Morissette (50) und Busta Rhymes (52). Auch für Rockfans gibt es ein passendes Programm: Franz Ferdinand, Biffy Clyro und Inhaler werden je ein Set spielen.

Charli xcx als Samstags-Headlinerin der Other Stage

Der Auftritt von Neil Young am Samstag ist keine Überraschung mehr. Der Musiker hatte zunächst auf seinem Blog bekannt gegeben, dass er nicht auf dem Festival auftreten werde. Grund dafür war offenbar die Glastonbury-Partnerschaft mit der BBC. Der Sänger hatte angeführt, es wirke so, als stehe das Festival "unter der Kontrolle von Konzernen". In einem weiteren Statement sprach er später von einer Fehlinformation und zog seine Absage zurück. Nun steht fest: Er wird am Samstag zum zweiten Mal auf der Pyramid Stage performen. Seine Headliner-Premiere feierte er 2009.

Grammy-Gewinnerin und Rapperin Doechii (26) wird ebenfalls samstags auftreten, jedoch auf der West Holts Stage. Charli xcx (32) kündigten die Organisatoren als Headlinerin der Other Stage für denselben Tag an. Weitere Acts sind Singer-Songwriterin Beabadoobee (24), die Nu-Metal-Band Deftones und John Fogerty (79). Am Sonntag können Glastonbury-Besucher unter anderem Musiklegende Rod Stewart (80), The Prodigy und Noah Kahan (28) live erleben. Stewart wird den "Legends Slot" übernehmen, wie zuvor angekündigt wurde. 2024 wurde dieser Shania Twain (59) zuteil.