1 In Bondorf ist der Doppelausbau bereits Realität. Die Telekom macht vor den Bereichen, in denen die Deutsche Glasfaser bereits ausgebaut hat, nicht Halt. Foto: Stefanie Schlecht

Die Deutsche Glasfaser baut doch kein Glasfasernetz in Altdorf, weil der Wettbewerber Telekom im Ort bereits mit dem Ausbau begonnen hat. Was bedeutet das für Anwohner, die bereits einen Vorvertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen haben?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Paukenschlag auf der Schönbuchlichtung: Die Deutsche Glasfaser informiert in einer Pressemitteilung, dass das Unternehmen seine Ausbaupläne in Altdorf nicht weiterverfolgt. Der Grund: Die Telekom hat vorzeitig mit dem Ausbau der Infrastruktur begonnen, die das Unternehmen wohl im ganzen Ort verlegen will. „Es macht weder betriebswirtschaftlich noch volkswirtschaftlich Sinn, in einer Kommune zwei voneinander unabhängige Glasfaser-Infrastrukturen auszubauen. Zudem würde ein doppelter Ausbau zu unnötigen zusätzlichen Belastungen der Anwohner führen“, begründet das Unternehmen den Rückzug.