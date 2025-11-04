Glasfaser in Stuttgart: Herr Hildner kann nicht streamen – „und das mitten in Stuttgart“

Obwohl Hans-Joachim Hildner in Stuttgart wohnt, kann er sich online keine Videos ansehen, seine Internetverbindung ist zu schwach. Nun soll das Ruckeln dank Glasfaser ein Ende nehmen.
Wenn sich Hans-Joachim Hildner die Konzertaufnahmen in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen ansehen will, guckt er auf ein rotierendes Rad. Seine Internetverbindung ist zu schwach, um den Mitschnitt von Bruce Springsteen and the E Street Band in New Jersey 2009 oder einen Auftritt der Rolling Stones im Jahr 1999 ohne Ruckeln abzuspielen. „Ich lebe in der TV-Steinzeit“, seufzt der Rentner aus Stuttgart-Feuerbach.