1 Asphalt weg, neue Leitungen rein: Die Telekom ist in Altdorf bereits in einigen Straßen mit dem Ausbau des Glasfasernetzes beschäftigt. Foto: Stefanie Schlecht

In Altdorf und Bondorf im Kreis Böblingen bauen sowohl die Telekom als auch die Deutsche Glasfaser das Leitungsnetz für schnelleres Internet aus. Anstatt sich konkret abzusprechen, verlegen die Unternehmen unabhängig voneinander die Kabel. Das sorgt vor Ort für Unverständnis.









Der Glasfaserausbau in der Region Stuttgart nimmt an Fahrt auf. Auch im Landkreis Böblingen sind Telekom und Deutsche Glasfaser aktiv dabei, das Netz auszubauen – zumeist ohne sich ins Gehege zu kommen. Der Wettbewerb der beiden Unternehmen führt in den Gemeinden Bondorf und Altdorf allerdings zu einem kuriosen Doppelangebot: Sowohl die Telekom als auch die Deutsche Glasfaser verlegen vor Ort ihre Leitungen – ohne sich abzusprechen. Das bedeutet: Zwei Glasfaserleitungen werden nacheinander im gleichen Areal versenkt, obwohl eine theoretisch genügen würde. Neben dem überflüssig hohen finanziellen Aufwand wird es durch die doppelten Bauarbeiten für die Anwohner deshalb zu Unannehmlichkeiten kommen. Die Gemeinden kritisieren zwar das Vorgehen, können aber nichts dagegen tun.