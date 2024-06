1 Bis zu 10 Gigabit pro Sekunde leisten die neuen Glasfaser-Leitungen. Foto: OXG

Das private Infrastrukturunternehmen OXG kündigt eine neue Offensive zum Ausbau des Glasfasernetzes in Stuttgart an. Zunächst erhalten knapp 5500 Haushalte schnelles Internet. Zeitnah sollen weitere Schritte folgen.











Videokonferenzen im Homeoffice ohne Aussetzer, digitaler Unterricht mit Cloud-Anbindung oder Online-Spielen in 3D – das soll in Kürze für zunächst knapp 5500 Haushalte in Stuttgart möglich werden. Die OXG Glasfaser GmbH – ein Tochterunternehmen von Vodafone und Altice – plant derzeit eine Offensive zum Ausbau des Glasfasernetzes in der Landeshauptstadt.