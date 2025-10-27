Glasbörse in Murrhardt: Kuriose Gläser – bei diesen seltenen Stücken greifen Sammler zu

Bei der 10. Glasbörse in der Murrhardter Festhalle präsentieren Sammler Historisches, Kurioses und Seltenes aus dem zerbrechlichem Material.
Die Besucherin hatte ein Auge auf das hohe Glas mit Deckel geworfen. „Das wäre klasse, um mein Müsli aufzubewahren“, sagte sie. Elmar Helmer, Glassammler aus Hohenwart bei Ingolstadt, schmunzelte. „Das ist ein mundgeblasenes Präparateglas aus dem 19. Jahrhundert, darin waren Knochen und Innereien zur Ansicht eingelegt.“ Mit diesem Wissen nahm die junge Frau doch lieber Abstand vom Kauf. Kurioses, Historisches und Seltenes haben 15 Sammler und Händler am Wochenende bei der zehnten Glasbörse in Murrhardt präsentiert.