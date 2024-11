Die Innenstadt ist festlich geschmückt und illuminiert. Pünktlich zum Start des Weihnachtsmarktes sorgen die „Glanzlichter Stuttgart“ für Aufsehen und Stimmung. Fünf Lichtkunstwerke lassen den Schlossplatz bis zum 26. Dezember erstrahlen.

Die bis zu acht Meter hohen Installationen sollen einige der wichtigsten touristischen Wahrzeichen der Stadt repräsentieren: Ein Mercedes 300 SL und ein Porsche 911 stehen symbolisch für die beiden Automobilmuseen, der Elefant für die Wilhelma und das Riesenrad für den Wasen. Das Stuttgarter Rössle, bekannt aus dem Stadtwappen, rundet die Szenerie ab.

Lesen Sie auch

Königstraße festlich beleuchtet

Im vergangenen Jahr waren es noch neun Lichtskulpturen – wie zum Beispiel ein Weinglas, die Grabkapelle oder der Fernsehturm. „Die Eigentümer der Installationen haben sich gegen die Platzierung der Lichtfiguren auf dem Schlossplatz entschieden“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH. Das seien in diesem Fall der SWR, der Verein Pro Stuttgart sowie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Neu hingegen ist, dass die zwei Brunnen auf dem Schlossplatz mit speziellen Lichteffekten in Szene gesetzt werden.

Bis zum 6. Januar wird ebenfalls die 1,2 Kilometer lange Königstraße vom Hauptbahnhof bis zum Rotebühlplatz festlich beleuchtet – täglich, von 6 bis 9 Uhr sowie 15 bis 24 Uhr. Rund 110 Bäume sind in der Einkaufsstraße mit tausenden energiesparenden LED-Lampen eingekleidet, die diese ab Einbruch der Dunkelheit in warmweißem Licht strahlen lassen.

Auch über der Schulstraße werden 29 000 LED-Punkte sowie kleine Lichtervorhänge an den Seiten für ein festliches Ambiente sorgen. Insgesamt kommen knapp 460 000 LED-Lichter zum Einsatz. „Sie benötigen im Vergleich zur herkömmlichen Weihnachtsbeleuchtung 80 bis 90 Prozent weniger Strom und können deutlich länger genutzt werden“, betont Peter Drausnigg, Technischer Geschäftsführer Stadtwerke Stuttgart GmbH. Das Projekt „Glanzlichter Stuttgart“ leuchte mit 100 Prozent Ökostrom, das helfe klimaschädliches CO2 einzusparen und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten.

Licht- und Soundshow vor dem Neuen Schloss

„Wir freuen uns, die Innenstadt erneut in ein festliches Licht zu tauchen und Neugier und Vorfreude auf das Erleben unserer Stuttgart-Highlights zu wecken“, sagt Armin Dellnitz. „Zusammen mit der erleuchteten König- und Schulstraße schaffen wir eine stimmungsvolle Atmosphäre für alle Besucherinnen und Besucher.“

Zusätzlich wird täglich ab 17 Uhr vor dem Neuen Schloss eine Licht- und Soundshow geboten, die jede halbe und volle Stunde stattfindet – Sonntag bis Donnerstag jeweils bis 21 Uhr und Freitag sowie Samstag bis 22 Uhr. Auch die Jubiläumssäule mit Concordia wird dabei in das Lichtkonzept integriert.

Wie in den vergangenen Jahr, gibt es auch 2024 einige Termine, an denen die Licht- und Soundshow entfällt. „Die Ausfallzeiten orientieren sich an Veranstaltungen, die im Neuen Schloss stattfinden und die wir nicht stören möchten“, sagt Dellnitz. Es handelt sich um folgende Termine: 28. November, 18 bis 19.30 Uhr; 3. Dezember von 18.30 bis 21 Uhr; 6. Dezember, von 17 bis 18 Uhr sowie am 24. und 25. Dezember.