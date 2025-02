1 Heidi Klum und Tom Kaulitz verbreiten gute Laune bei den Grammys. Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

In einer funkelnden, transparenten Robe zog Heidi Klum bei den Grammy Awards 2025 alle Blicke auf sich. An ihrer Seite: Ehemann Tom Kaulitz, der im weißen Anzug für den perfekten Kontrast sorgte.











Link kopiert



Heidi Klum (51) war bei den Grammy Awards 2025 am Sonntag in Los Angeles in einer atemberaubenden Robe ein echter Hingucker auf dem roten Teppich. Das bodenlange beige Dress mit transparenten Elementen betonte ihre Figur und zog dank aufwendiger Stickereien im Oberteil alle Blicke auf sich.