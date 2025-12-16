Sydney Sweeney hat bei einer Filmpremiere Erinnerungen an Marilyn Monroe geweckt. Der "Euphoria"-Star trug ein weißes Kleid, das Monroes Robe aus "Das verflixte 7. Jahr" stark ähnelte.

Sydney Sweeney (28) hat auf dem roten Teppich im Stil einer Film- und Fashion-Ikone geglänzt. Die Schauspielerin erschien zur Premiere des Films "The Housemaid" in Los Angeles in einem weißen Kleid, das an Marilyn Monroes (1926-1962) wohl berühmtestes Outfit erinnerte. Die Neckholder-Träger, die betonte Taille und der fließende, leicht transparente Rock waren ganz wie bei Monroes Kleid aus dem Film "Das verflixte 7. Jahr". Berühmt wurde die Szene, in der ein Luftzug aus einem U-Bahn-Schacht den Rock hochwehte.

Anders als das bekannte Dress war Sweeneys Kleid von Galia Lahav bodenlang und hatte einen mit Federn besetzten Rocksaum. Diamantohrringe, ein Diamant-Armband und Ringe ergänzten den Look. Dazu legte der "Euphoria"-Star ein glamouröses Make-up mit rotem Lippenstift und Schimmer-Lidschatten auf. Die Haare hatte Sweeney zu sanften Wellen gestylt.

Sydney Sweeneys Faible für Marilyn Monroe

Bei der "Vanity Fair"-Party im Rahmen der Oscars hatte Sweeney 2024 mit einem ähnlichen Kleid für Aufsehen gesorgt. Ihr elfenbeinfarbenes Neckholder-Dress schien ebenfalls Monroes Kleid nachempfunden. Einen weiteren Monroe-typischen Glamour-Look präsentierte sie vor rund einem Monat bei den Governors Awards 2025: Sie posierte in einem weißen Off-Shoulder-Kleid von Miu Miu. Ihren Bob trug sie leicht gewellt.

Viele Termine bei Sweeney

Sydney Sweeney hatte in der letzten Zeit einen sehr vollen Terminkalender. Erst im November erschien in den USA das Biopic "Christy", in dem sie die Boxerin Christy Martin verkörpert. Im Dezember soll ihr Film "The Housemaid - Wenn sie wüsste" in den US-amerikanischen Kinos anlaufen, im Januar 2026 in den deutschen. In dem Film spielt sie Millie, eine junge Frau, die eine Stelle als Hausmädchen bei einer reichen Familie annimmt und auf deren dunkles Geheimnis stößt. Ab April 2026 ist Sweeney zudem wieder als Cassie Howard in der HBO-Serie "Euphoria" zu sehen.