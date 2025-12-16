Sydney Sweeney hat bei einer Filmpremiere Erinnerungen an Marilyn Monroe geweckt. Der "Euphoria"-Star trug ein weißes Kleid, das Monroes Robe aus "Das verflixte 7. Jahr" stark ähnelte.
Sydney Sweeney (28) hat auf dem roten Teppich im Stil einer Film- und Fashion-Ikone geglänzt. Die Schauspielerin erschien zur Premiere des Films "The Housemaid" in Los Angeles in einem weißen Kleid, das an Marilyn Monroes (1926-1962) wohl berühmtestes Outfit erinnerte. Die Neckholder-Träger, die betonte Taille und der fließende, leicht transparente Rock waren ganz wie bei Monroes Kleid aus dem Film "Das verflixte 7. Jahr". Berühmt wurde die Szene, in der ein Luftzug aus einem U-Bahn-Schacht den Rock hochwehte.