Glamouröser Auftritt: Prinzessin Dianas Nichten strahlen bei Sommerparty

Lady Eliza und Lady Amelia Spencer haben erneut einen glamourösen Auftritt hingelegt. Dieses Mal zeigten sie sich allerdings nicht in aufeinander abgestimmten Looks.
Bei der jährlichen Sommerparty der Royal Academy of Arts haben die Nichten von Prinzessin Diana (1961-1997) einen beeindruckenden Auftritt hingelegt. Lady Eliza (33) und Lady Amelia Spencer (33) gehörten zu den prominenten Gästen der Veranstaltung. Lady Eliza zeigte sich dabei in einem enganliegenden knöchellangen roten Kleid mit leicht betonten Schultern und langen Ärmeln. Ihre Haare waren zum Mittelscheitel frisiert und fielen in großen Wellen über die Schultern.