Glamouröser Auftritt: Prinzessin Dianas Nichten strahlen bei Sommerparty

Lady Eliza und Lady Amelia Spencer haben erneut einen glamourösen Auftritt hingelegt. Dieses Mal zeigten sie sich allerdings nicht in aufeinander abgestimmten Looks.

Bei der jährlichen Sommerparty der Royal Academy of Arts haben die Nichten von Prinzessin Diana (1961-1997) einen beeindruckenden Auftritt hingelegt. Lady Eliza (33) und Lady Amelia Spencer (33) gehörten zu den prominenten Gästen der Veranstaltung. Lady Eliza zeigte sich dabei in einem enganliegenden knöchellangen roten Kleid mit leicht betonten Schultern und langen Ärmeln. Ihre Haare waren zum Mittelscheitel frisiert und fielen in großen Wellen über die Schultern.

Lady Amelia setzte auf ein auffälliges schwarzes Outfit. Sie präsentierte ein Minikleid mit ausgestellten Schultern, unter dem sie eine dunkle und gemusterte Strumpfhose trug. Ihr gewelltes Haar waren zum tiefen Seitenscheitel gestylt. Zu den weiteren Gästen des Events gehörten Sängerin Lily Allen und Schauspieler Brian Cox.

Hochzeit im Hause Spencer

Die beiden Spencer-Schwestern, die als Models bekannt sind, sind nicht immer in so unterschiedlichen Looks unterwegs. Regelmäßig begeistern die Töchter von Prinzessin Dianas Bruder Charles Spencer (62), 9. Earl Spencer, mit aufeinander abgestimmten Outfits. Die beiden glänzten im Februar beispielsweise beim Wiener Opernball. Auch bei der "After the Hunt"-Premiere letztes Jahr in Venedig stimmten die Zwillinge ihre Outfits einmal mehr aufeinander ab.

Ihr Vater Charles Spencer hat unterdessen im Mai erneut geheiratet. Der britische Adlige schloss in Arizona den Bund fürs Leben mit der norwegischen Archäologin und Professorin Cat Jarman - im kleinen, privaten Rahmen, umgeben von rotem Wüstensandstein. Für Spencer ist es bereits die vierte Ehe. Öffentlich aufgetreten waren Spencer und Jarman als Paar erstmals 2024, kurz nachdem seine Trennung von seiner dritten Frau Karen Spencer bekannt wurde, mit der er seit 2011 verheiratet war und eine gemeinsame Tochter, Lady Charlotte, hat.

Mit seiner ersten Frau Victoria Aitken war er von 1989 bis 1997 verheiratet. Aus dieser Ehe stammen vier Kinder: Lady Kitty, die Zwillinge Lady Eliza und Lady Amelia sowie Viscount Louis. In zweiter Ehe war er mit Caroline Freud liiert, die Verbindung hielt sechs Jahre und brachte zwei weitere Kinder hervor, Edmund und Lady Lara.