Glamouröser Auftritt mit Amal: George Clooney spricht bei den Golden Globes Französisch

George Clooney ist jetzt Franzose - und das dürfen alle hören. Das Publikum bei den Golden Globe Awards in Los Angeles begrüßte er in der Landessprache seiner neuen Heimat.
Zum Jahresende war bekannt geworden, dass George Clooney (64) und seine Ehefrau Amal (47) die französische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Nun zeigten sie sich erstmals wieder in den USA. Bei der Verleihung der Golden Globes legten sie einen glamourösen Auftritt hin - und der Schauspieler präsentierte seine Französisch-Kenntnisse.