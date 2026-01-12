Glamouröser Auftritt mit Amal: George Clooney spricht bei den Golden Globes Französisch

George Clooney ist jetzt Franzose - und das dürfen alle hören. Das Publikum bei den Golden Globe Awards in Los Angeles begrüßte er in der Landessprache seiner neuen Heimat.

Zum Jahresende war bekannt geworden, dass George Clooney (64) und seine Ehefrau Amal (47) die französische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Nun zeigten sie sich erstmals wieder in den USA. Bei der Verleihung der Golden Globes legten sie einen glamourösen Auftritt hin - und der Schauspieler präsentierte seine Französisch-Kenntnisse.

Amal Clooney in roter Vintage-Robe von Balmain In Los Angeles zog das Paar alle Blicke auf sich. George Clooney verkörperte den klassischen Hollywood-Stil in einem schwarzen Smoking mit Fliege und glänzenden Schuhen, während seine Ehefrau in einem feuerroten Kleid für Farbe sorgte. Es stammt aus Pierre Balmains Haute-Couture-Kollektion Herbst 1957.

Clooney war für seine Rolle in "Jay Kelly" nominiert, ging aber leer aus. Er hatte aber dennoch einen Auftritt auf der Bühne: Er überreichte zusammen mit seinem "Ocean's Eleven"-Kollegen Don Cheadle (61) den Preis für den besten Film (Drama) an "Hamnet". Seine Rede begann er auf Französisch. "Bonsoir, mes amis", begrüßte er seine Freunde im Publikum. "C'est un honneur d'être ici", fügte er hinzu ("Es ist mir eine Ehre, hier zu sein").

Bauernhof in Südfrankreich

Der Auftritt folgte etwa zwei Wochen, nachdem Clooney, seine britisch-libanesische Ehefrau Amal und ihre achtjährigen Zwillinge Alexander und Ella die französische Staatsbürgerschaft erhalten hatten. Die Familie lebt seit 2021 in Südfrankreich. "Wir leben auf einem Bauernhof in Frankreich", erzählte der Oscarpreisträger in einem Interview mit der Zeitschrift "Esquire". "Ich bin einen Großteil meiner Kindheit auf einem Bauernhof aufgewachsen, und als Kind habe ich das überhaupt nicht gemocht." Aber seine Kinder hätten es viel besser. "Sie hängen nicht an ihren iPads, wissen Sie? Sie essen mit Erwachsenen zu Abend und müssen ihr Geschirr mit reinnehmen. Sie haben ein viel besseres Leben."

Die Geburt der Zwillinge im Juni 2017 verkündete George Clooney im französischen Fernsehen, und er hat wiederholt betont, dass er die Datenschutzgesetze des Landes bewundert. Auch mit anderen europäischen Ländern ist er verbunden: Das Paar besitzt noch ein Herrenhaus in Berkshire, Großbritannien, sowie ein Anwesen am Comer See in Italien.