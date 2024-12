Glamouröse Einladung: Promi-Gast: Heidi Klum feiert Weihnachtsparty mit Familie Hilton

1 Heidi Klum feierte mit Familie Hilton eine vorweihnachtliche Party. Foto: Corine Solberg/ddp/Sipa USA

Heidi Klum war bei Kathy Hilton zu Gast. Die Mutter von Paris Hilton und Schwester Nicky hatte zahlreiche Promis zu einer Weihnachtsfeier in ihr Haus in Los Angeles eingeladen. Die Anwesenden strahlten in festlich glamourösen Looks.











Heidi Klum (51) ist am Wochenende der Einladung von Kathy Hilton (65) gefolgt und hat deren Weihnachtsparty besucht. Die Mutter von Paris Hilton (43) und Schwester Nicky Rothschild (41) hatte in ihr Anwesen in Los Angeles geladen. "Weihnachten bei den Hiltons", schrieb Klum in einem Instagram-Post. "Sind wir verwandt oder ist das nur die Reihenfolge? Fünf Blondinen." Sie fügte zudem den Paris-Hilton-Spruch "That's Hot" hinzu.