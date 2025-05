Glamouröse Auftritte beim Filmfestival: Cannes: Angelina Jolie bezaubert in zwei stilvollen Outfits

Angelina Jolie sorgt beim Filmfestival in Cannes für Aufsehen: Die 49-jährige Schauspielerin präsentierte sich bei zwei Veranstaltungen in eleganten hellen Roben und beweist einmal mehr ihr stilsicheres Gespür für glamouröse Auftritte.

Einen atemberaubenden Auftritt nach dem anderen liefert Hollywoodstar Angelina Jolie derzeit beim Filmfestival in Cannes. Die 49-Jährige zog bei gleich zwei Veranstaltungen an der französischen Riviera alle Blicke auf sich - und das in strahlend hellen Outfits, die perfekt mit ihrer natürlichen Eleganz harmonierten.

Eleganz in Weiß bei Trophée Chopard

Als Patin des Abends erschien die Schauspielerin bei der Trophée Chopard-Veranstaltung am Carlton Beach in einem fließenden, weißen One-Shoulder-Kleid. Wie das "People"-Magazin berichtet, bezauberte Jolie beim Dinner am 16. Mai in der eleganten Robe mit leichtem Beinschlitz. Dazu trug sie die Haare offen und entschied sich für auffallenden Schmuck in Form von silbernen Ohrringen sowie ein zurückhaltendes Make-up mit einem zart rosafarbenen Lippenstift.

Lesen Sie auch

An diesem Abend übergab die "Maria"-Darstellerin die begehrte Auszeichnung an die aufstrebenden Schauspieler Marie Colomb und Finn Bennett. Die Veranstaltung wurde von der Festivalleitung und Caroline Scheufele, Co-Präsidentin und künstlerische Leiterin von Chopard, ausgerichtet.

Creme-Traum bei Film-Premiere

Als nächstes überzeugte Jolie bei der Premiere des Westernhorrors "Eddington" in einem cremefarbenen schulterfreien Brunello-Cucinelli-Ballleid mit taillenbetontem Schnitt. Das bodenlange Outfit unterstrich ihre Silhouette perfekt. Auch hier entschied sich die Schauspielerin für offenes Haar, das sanft über ihre Schultern fiel, und kombinierte dezenten Schmuck in Form einer schlichten Goldkette und klassischer Ohrringe.

Rückkehr nach Cannes nach langer Pause

Für Jolie markieren diese Auftritte eine Rückkehr zum prestigeträchtigen Filmfestival nach langer Abwesenheit. Zuletzt besuchte sie die Veranstaltung 2011, als sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Brad Pitt die Premiere von "Tree of Life" feierte. Bereits 2008 war sie - damals schwanger - in Cannes über den roten Teppich gelaufen.

Erfolgreiches Jahr für die Schauspielerin

Nach einer intensiven Award-Season, in der sie für ihre Darstellung der Opernsängerin Maria Callas in dem Netflix-Film "Maria" mehrfach nominiert wurde, zeigte sich Jolie in Cannes wieder in Höchstform. Ihre Auftritte bei verschiedenen Preisverleihungen - vom Palm Springs International Film Festival bis zu den Critics Choice Awards, bei denen sie ein hautfarbenes Elie-Saab-Kleid trug - wurden bereits in den vergangenen Monaten von der Modewelt gefeiert.