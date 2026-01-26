Glamour-Party mit VIP-Gästen: Melania Trump feiert exklusive Doku-Premiere im Weißen Haus

Am Samstag hat Melania Trump zur exklusiven Vorführung ihres Dokumentarfilms ins Weiße Haus geladen. Unter den 70 VIP-Gästen: Apple-CEO Tim Cook, Amazon-Chef Andy Jassy und Königin Rania von Jordanien. Doch die glamouröse Veranstaltung sorgte auch für heftige Kritik.
Während ein heftiger Schneesturm weite Teile der USA heimsuchte, verwandelte sich der East Room des Weißen Hauses am Samstagabend in einen privaten Kinosaal. First Lady Melania Trump (55) und Regisseur Brett Ratner (56) luden zur exklusiven Vorführung des Dokumentarfilms "Melania" - und die Gästeliste hatte es in sich.