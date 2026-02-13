Glamour-Look in London: Ellie Goulding posiert hochschwanger auf dem roten Teppich

Ellie Goulding zeigte sich bei der BAFTA-Gala "Invest in Talent" hochschwanger im glamourösen Look auf dem roten Teppich. Anfangs rundeten goldene High Heels ihr Outfit ab, später zog sie die Schuhe kurzerhand aus und sang auf der Bühne barfuß.

Ellie Goulding (39) zog bei der BAFTA-Gala "Invest in Talent" in London am Donnerstagabend alle Blicke auf sich. Die hochschwangere Sängerin schritt in einem eng anliegenden, hautfarbenen Kleid aus Satin, Spitze und Tüll über den roten Teppich und setzte so ihren Babybauch glamourös in Szene. Dazu kombinierte die Britin Diamantschmuck und goldene High Heels, die ebenfalls mit Schmucksteinen besetzt waren.

Später performte die hochschwangere Sängerin bei der Benefizveranstaltung im "The Chancery Rosewood"-Hotel in London auf der Bühne. Für ihren musikalischen Auftritt entschied sich die Hochschwangere, ihre hochhackigen Schuhe auszuziehen und sang vor Publikum kurzerhand barfuß, wie Bilder von der Veranstaltung zeigen.

Überraschende Schwangerschafts-News

Ellie Goulding erwartet das erste gemeinsame Kind mit ihrem neuen Partner Beau Minniear (28). Bei den Fashion Awards in London im Dezember 2025 machte sie die Schwangerschaft erstmals öffentlich. Sie überraschte mit einem bauchfreien schwarzen Outfit, das keinen Zweifel an der Schwangerschaft ließ. Die Sängerin ist bereits Mutter eines vierjährigen Sohnes, den sie mit ihrem Ex-Mann Caspar Jopling (34), einem britischen Kunsthändler, hat.

Die BAFTA-Gala "Invest in Talent" ist eine alle zwei Jahre stattfindende Spendenveranstaltung, die der Finanzierung der nächsten Generation kreativer Talente in den Bereichen Film, Spiele und Fernsehen gewidmet ist. Die BAFTA Film Awards 2026 finden am Sonntag, dem 22. Februar, statt.