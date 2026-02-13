Glamour-Look in London: Ellie Goulding posiert hochschwanger auf dem roten Teppich

Ellie Goulding zeigte sich bei der BAFTA-Gala "Invest in Talent" hochschwanger im glamourösen Look auf dem roten Teppich. Anfangs rundeten goldene High Heels ihr Outfit ab, später zog sie die Schuhe kurzerhand aus und sang auf der Bühne barfuß.
Ellie Goulding (39) zog bei der BAFTA-Gala "Invest in Talent" in London am Donnerstagabend alle Blicke auf sich. Die hochschwangere Sängerin schritt in einem eng anliegenden, hautfarbenen Kleid aus Satin, Spitze und Tüll über den roten Teppich und setzte so ihren Babybauch glamourös in Szene. Dazu kombinierte die Britin Diamantschmuck und goldene High Heels, die ebenfalls mit Schmucksteinen besetzt waren.