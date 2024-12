Glamour am Roten Meer: Alessandra Ambrosio zeigt ihre Endlos-Beine

1 Alessandra Ambrosio genießt den Auftritt auf dem roten Teppich. Foto: ddp/abaca press

Alessandra Ambrosio hat beim Filmfestival in Saudi-Arabien mit einem spektakulären Beinschlitz alle Blicke auf sich gezogen. Auch weitere Hollywoodstars brachten Glitzer und Glamour nach Jeddah.











Glitzernder Glamour am Roten Meer: Unter den Gästen beim Finale des Internationalen Filmfestivals in Saudi-Arabien wimmelte es am Donnerstagabend (12. Dezember) nur so vor Superstars. Besonders aus der Menge herausstechen konnten Supermodel Alessandra Ambrosio (43), "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (59) und Schauspielerin Priyanka Chopra (42).