Gladiator II: Erste Bilder mit Paul Mescal veröffentlicht

Ridley Scotts Sequel "Gladiator II" wird als Blockbuster des diesjährigen Herbsts gehandelt. Erste Bilder zeigen den stargespickten Cast in ihren Rollen, allen voran Hauptdarsteller Paul Mescal.

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung von "Gladiator" nimmt weiter Gestalt an. Paramount Pictures hat nun ein erstes Teaser-Poster und mehrere Bilder zu dem Blockbuster von Regisseur Ridley Scott (86) veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem Paul Mescal (28), der die Hauptrolle des Lucius spielt.

Brachte Scott 2023 noch Napoleon Bonaparte auf die große Leinwand, erscheint im Herbst das Sequel seines Films "Gladiator". Das Drehbuch stammt von David Scarpa, Scott hat neben der Regie auch eine der Produzentenrollen inne. Statt den Original-Stars Russell Crowe (60) und Joaquin Phoenix (49) stehen nun neben Paul Mescal unter anderem Pedro Pascal (49) und Denzel Washington (69) im Zentrum des Geschehens.

"Gladiator II": Das ist über die Handlung bekannt

Paul Mescal spielt in "Gladiator II" Lucius, den Sohn von Lucilla (Connie Nielsen, 59). Die war im ersten Teil die Geliebte des von Russell Crowe verkörperten Maximus. Nun sinnt Lucius auf Rache für den ermordeten Maximus. Crowe feierte mit der Figur im Jahr 2000 den Durchbruch in Hollywood.

Laut "Variety" beginnt die Geschichte mit einem jungen Lucius, der in der nordafrikanischen Region Numidien lebt, wohin ihn seine Mutter als Kind schickte, da es außerhalb des Römischen Reiches lag. Die Ereignisse bringen Lucius als Gladiator zurück nach Rom, wo er mit seiner Mutter wieder vereint ist und sich neue Feinde macht. Pedro Pascal ist als römischer General Marcus Acacius zu sehen, Denzel Washington spielt Macrinus, einen wohlhabenden Mann in Rom, der Gladiatoren unter sich hat.

Die ersten Bilder aus der Arena lassen vor allem auf epische Kampfszenen im Film hoffen, unter anderem erhebt Lucius das Schwert gegen Marcus Acacius. Wie das Ganze im Bewegtbild aussieht, können die Fans am Dienstag (9. Juli) erleben, dann wird der erste Trailer veröffentlicht. "Gladiator II" soll am 14. November 2024 in die deutschen Kinos kommen.